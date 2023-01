Ochoa, l'agente rivela: "È stato ad un passo dal Napoli"

Nell'estate 2018, subito dopo l'infortunio a Meret, il Napoli lavorò all'arrivo di un portiere esperto in attesa del recupero del giovane titolare appena arrivato dall'Udinese. A fine agosto la scelta ricadde su Ospina ma nel bel mezzo del mercato ci fu una lunga trattativa con lo Standard Liegi per portare in azzurro Guillermo Ochoa. Oggi il messicano, con alle spalle cinque Mondiali, è già un idolo della Salernitana. In due partite ha rubato la scena con tante parate e diverse prodezze. Il suo procuratore si dice felice per l'ottimo impatto che il 37enne ha avuto con la Serie A e ha ricordato: "Qualche anno fa Ochoa fu già vicino all'Italia". Il riferimento è, appunto, al Napoli.