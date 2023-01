Napoli su Ounahi, il tecnico dell'Angers: "Spero ce lo prestino"

L'Angers, ultima in classifica in Ligue 1, ha perso anche col Psg. Due a zero il risultato finale con rete del ko di Leo Messi. La sfida è stata anche l'occasione per sfiorare il tema mercato. Nel club francese che lotta per non retrocedere gioca Azzedine Ounahi, classe 2000, centrocampista marocchino che tanto piace al Napoli. Out per infortunio dopo il Mondiale, il giovanissimo ha viaggiato col gruppo, un bel gesto che il suo allenatore, Abdel Bouhazama, ha apprezzato: "E' stata una scelta positiva" le sue parole a fine gara. Il tecnico dell'Angers ha anche confermato le voci di mercato che coinvolgono Ounahi.