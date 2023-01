Demme, l'agente: "Il Napoli lo ha confermato e vuole tenerlo"

Tre apparizioni in campionato per un totale di venti minuti in campo. Minutaggio decisamente esiguo per Diego Demme. Il centrocampista tedesco è chiuso al Napoli dall'exploit di Lobotka e da tempo si parla di una possibile cessione con diverse società italiane e tedesche interessate all'ex regista del Lipsia. A spegnere le tante voci sul suo futuro è stato il suo agente, Marco Busiello, intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo: "Sulle possibilità di andare via ce ne sono veramente poche in questo momento perché il Napoli ha confermato Demme, vuole tenerlo e non ha intenzione di cederlo né a titolo temporaneo né definitivo".