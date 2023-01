"Manchester City forte su Kvaratskhelia"

Napoli, Manchester City su Kvaratskhelia

Nove gol stagionali per il georgiano, quanti bastano per avere gli occhi dell'Europa addosso: elogi ovunque per Kvara, anche dal New York Times, e poi meriti statistici per il talento del Napoli che brilla per le sue prodezze e per i suoi dribbling uniti a cinismo e personalità. Il City ci pensa, non è l'unico club, ma dall'Inghilterra ricordano anche che il giocatore è blindato dal Napoli fino al 2027 e non ha intenzione di lasciare l'Italia nel breve periodo come ha ricordato recentemente anche il papà.