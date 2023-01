Kvaratskhelia, le frasi sul mercato che fanno impazzire i tifosi del Napoli

Gli occhi del Manchester City su Khvicha Kvaratskhelia . Dall'Inghilterra rumors sull'interesse del club di Premier League per il talento del Napoli, nove gol in stagione, vera sorpresa stagionale, uno degli artefici del primato della squadra di Spalletti in campionato. A fare chiarezza sul suo futuro, tranquillizzando così anche i tifosi del Napoli, è stato il suo procuratore, intervenuto a "Championat", che ha smentito alcun tipo di eventuale contatto col City spiegando che il suo assistito - che ha ricevuto dai tifosi un soprannome dal significato romantico - è concentrato solo ed esclusivamente al campo e pensa a far bene in questa seconda parte di stagione.

Napoli, le parole dell'agente di Kvaratskhelia

"City? Nessun documento né sulla mia scrivania né, credo, su quella del Napoli. Vale anche per altri club. Al momento non prendiamo in considerazione nessuna eventuale proposta". Queste le dichiarazioni sul futuro di Kvaratskhelia di Mamuka Jugeli. "C'è la possibilità di vincere lo scudetto e di fare bene in Champions, quali altri pensieri potrebbe avere se non questi?". Testa al campo, dunque, con la sfida di sabato all'Arechi contro la Salernitana a chiudere un girone d'andata da applausi. Il 77 azzurro è reduce da attacco febbrile ma conta di recuperare per il derby.