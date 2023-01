"Non si muove da Napoli": l'annuncio dell'agente

L'assist per la rete di Simeone e diverse buone giocate. La fiducia di Spalletti rinnovata dalla chance contro la Cremonese. La certezza di essere nel posto giusto inseguendo un sogno assieme agli altri. Alessio Zerbin si gode il suo momento. Il mercato neppure lo sfiora. Resterà a Napoli (almeno) fino al termine della stagione. Lo annuncia il suo procuratore: "Realisticamente non si muove da Napoli" le sue parole, sintetiche, a smentire ogni eventuale voce legata ad una sua possibile partenza. Nonostante qualche interesse, l'esterno offensivo non cambierà maglia a gennaio. In estate si vedrà.

Napoli, Zerbin resta: parla l'agente

"E' normale piaccia perché ha fatto bene. Era così quest'estate e lo è anche quest'inverno, anche se non parlerei di corteggiamento. Al momento non si muove da Napoli, non c'è nessun segnale in quella direzione". A dirlo è Giulio Marinelli, che fa parte del suo entourage, a Kiss Kiss Napoli, un vero e proprio annuncio per blindare la posizione del suo assistito. Per Zerbin la testa è solo al campo e a questa stagione: "Lui è molto felice di essere a Napoli, visto il momento della squadra, ed è convinto di poter dare una mano, di essere utile".