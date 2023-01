"Ci darà una grossa mano", Meret annuncia l'ultimo colpo del Napoli

Alex Meret accoglie Pierluigi Gollini . L'affare non è ancora ufficiale ma il portiere del Napoli, grande protagonista all'Arechi , ha parlato del suo possibile arrivo: "Non l'ho ancora sentito, ma lo conosco bene, so che è un bravo ragazzo e un grande portiere, ci darà una grossa mano ". Le sue parole sono la conferma ulteriore del fatto che l'operazione sia ormai prossima alla conclusione . Per il Napoli sarà il secondo arrivo a gennaio dopo quello di Bereszynski dalla Sampdoria con Zanoli che si è trasferito per sei mesi da Stankovic.

Napoli, arriva Gollini: parla Meret

Gollini, anni 27, chiuso da Terracciano, non è stato convocato da Italiano per la gara contro il Torino e da lunedì ogni giorno sarà quello giusto per le visite mediche e la firma sul contratto. Affare doppio tra tre società coinvolte: Sirigu si trasferirà a Firenze in prestito secco per sei mesi, Gollini tornerà solo virtualmente all'Atalanta che lo girerà al Napoli in prestito con diritto di riscatto. Spalletti si prepara ad accogliere il suo nuovo portiere.