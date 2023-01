L'agente di Meret spaventa i tifosi del Napoli

Alex Meret si è preso il Napoli. Stagione da protagonista dopo anni all'ombra di Ospina. Anche contro la Salernitana il portiere azzurro è stato chiamato ad una sola parata ma decisiva su Piatek. Un intervento che Spalletti ha elogiato in pubblico. Meret ha rinnovato col Napoli fino al 2024, ma il suo futuro resta in bilico, sospeso, in attesa di novità. Ne parla Federico Pastorello, suo procuratore, a Rai Sport: "Sto parlando con il Napoli per il rinnovo, ma ci sono anche club inglesi interessati" le parole dell'agente. Tanti i club interessati a Meret dopo l'exploit di questa stagione.