Gollini è del Napoli: l'annuncio di De Laurentiis

Il nuovo contratto di Pierluigi Gollini è stato appena depositato in Lega. L'ex portiere del Tottenham cambia squadra: saluta la Fiorentina, passa virtualmente per l'Atalanta, arriva a Napoli in prestito. Indosserà l'azzurro dove ricoprirà il ruolo di dodicesimo alle spalle di Meret. La Fiorentina, che ha annunciato l'arrivo di Sirigu proprio dal Napoli, ha già salutato Gollini sul proprio sito ufficiale: "La Fiorentina comunica di aver risolto il contratto di prestito con l’Atalanta BC per il calciatore Pierluigi Gollini".