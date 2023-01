Napoli, Ounahi sta per andare al Marsiglia: l'annuncio dell'Angers

Azzedine Ounahi resta in Ligue 1 ma dall'Angers sta per trasferirsi al Marsiglia. La notizia, diffusa venerdì dai media francesi, trova conferme ufficiali. Il suo attuale club, infatti, ha fatto sapere di aver raggiunto "un principio di accordo" per il trasferimento del centrocampista marocchino alla corte di Tudor. Pochi altri passaggi, dunque, prima dell'annuncio ufficiale. Ounahi, 22 anni, si è messo in mostra al Mondiale attirando su di sé diverse attenzioni.