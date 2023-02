Ounahi ha svelato perché non giocherà nel Napoli

Il Napoli lo ha cercato prima di dirottare altrove le proprie attenzioni. Ounahi ha firmato per il Marsiglia . Il centrocampista marocchino resta in Ligue 1 nonostante la corte del club italiano. La Serie A poteva essere nel suo destino, ma è stato proprio lui a chiarire i motivi della sua scelta: "Sapevo che c'erano interessamenti forti da Inghilterra e Italia , ma alla fine ho scelto Marsiglia perché mi ricorda un po' casa , ritroverò il Marocco in questa città. Hanno avuto fiducia in me e ora dovrà ripagarla mostrando le mie qualità". Queste le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club francese. Ounahi ha lasciato l'Angers restando nel campionato francese.

Ounahi riparte dal Marsiglia: niente Napoli

Carico e motivato, Ounahi è reduce da un ottimo Mondiale. Con la sua Nazionale ha sorpreso tutti raggiungendo le semifinali in Qatar. Il 22enne si è messo in mostra attirando su di sé le attenzioni di diversi club. Il Napoli lo aveva seguito trattando sia col suo entourage che col club francese, ma non ha mai affondato il colpo. Anche per questo motivo Ounahi alla fine ha scelto di restare in Francia. Dall'Angers al Marsiglia. Lottando per obiettivi diversi ma restando sempre in Ligue 1.