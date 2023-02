Napoli, l'annuncio di De Laurentiis sul futuro di Kvaratskhelia e Osimhen

"Non credo che giocatori come Kvaratskhelia e Osimhen andranno via in estate" . E' questo l'annuncio di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, al quotidiano tedesco Bild. Lunga intervista al patron del club azzurro che tratta vari argomenti, dalla Champions League alla crescita della squadra, passando per il futuro di alcuni calciatori e quindi trattando il tema mercato: "I nostri giocatori sono molto richiesti - dice - ma non devo venderne uno perché non abbiamo debiti".

De Laurentiis tra scudetto e il sogno Champions League

De Laurentiis commenta la stagione attuale con riferimento al primo posto in classifica in Italia: "Lo scudetto sarebbe il giusto culmine di un decennio straordinario. Per la città significherebbe prestigio, buoni affari e prosperità. E' un riscatto. In estate abbiamo avuto il coraggio di ringiovanire la rosa e Spalletti ha saputo far giocare la squadra in modo spettacolare e vincente". De Laurentiis è convinto che il Napoli possa far strada anche in Europa: "Abbiamo una squadra forte e credo che possa vincere la Champions League. Certo ci sono squadre più forti, ma vediamo...". Prima c'è l'Eintracht agli ottavi: "Non dobbiamo pensare di essere migliori. La sfida contro il Barcellona dello scorso anno la dice lunga, in pochi avrebbero scommesso su di loro. Noi non commetteremo lo stesso errore".