"Napoli, Milan e Atalanta volevano il miglior difensore della Premier"

Anche il Napoli si era interessato a Sven Botman, difensore olandese del Newcastle, 23 anni, in passato accostato anche al Milan. A rivelarlo è l'agente e intermediario per l'Italia, Francesco Minierio, intervenuto a Radio Punto Nuovo: "Il Napoli mostrò gradimento, ma non c'è mai stato nulla di concreto. Col Milan siamo stati vicini, anche con l'Atalanta che lo sfiorò e poi saltò tutto per il Covid". Retroscena e ricordi di trattative passate in un'altra epoca prim'ancora dello scoppio della pandemia.