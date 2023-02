Napoli, sentito l'agente di Cheddira? La sua volontà è chiara

14 gol in campionato, 19 in stagione, un futuro tutto da scrivere. Il presente a Bari è di Cheddira. Il bomber marocchino è una delle rivelazioni del campionato di Serie B e piace già a diversi club. Il Napoli lo ha messo nel mirino e in estate potrebbe tornare alla carica dopo aver pensato a lui già a gennaio. Di futuro e non solo ha parlato il suo procuratore: "Il suo obiettivo è portare il Bari in Serie A, non pensa ad altro. Pancia piena dopo il Mondiale? Assolutamente no. Avrebbe potuto accettare altre situazioni, ma ha in testa un sogno e vuole realizzarlo".