"Napoli su Caravaca del Barcellona", l'ultima idea dalla Spagna

Il Napoli guarda in Spagna a giovani talenti su cui poter puntare. Uno di questi è Toni Caravaca, classe 2004, 19 anni, centrocampista del Barcellona. Il giocatore è in scadenza di contratto ed è per questo che, secondo il quotidiano spagnolo Sport, il Napoli è in lizza per provare ad approfittarne qualora non dovesse trovare l'accordo per il rinnovo. Le parti, infatti, continuano a trattare, e il Barcellona non vuole perdere il giocatore a zero. Per questo a gennaio ha rifiutato alcune proposte. Il club spagnolo crede di poter arrivare ad un'intesa, ma alle proprie condizioni economiche.