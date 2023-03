Rio Ferdinand incorona Osimhen: la frase spaventa i tifosi del Napoli

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il clamoroso 0-7 subito ad 'Anfield Road' contro il Liverpool impone profonde riflessioni in casa Manchester United. I 'Red Devils' si interrogano su ciò che è mancato e manca alla squadra di Erik Ten Hag per fare il definitivo salto di qualità. Tra i tanti spunti di riflessione emerge, con decisione, quello di Rio Ferdinand: secondo l'ex difensore, il club biancorosso ha necessità di una prima punta che vada in gol con continuità: i nomi fatti da Ferdinand sono di primissimo ordine e uno di questi milita nella nostra Serie A.