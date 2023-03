"Real Madrid su Osimhen se parte Benzema", e dalla Spagna spunta retroscena su Zidane...

Il Real Madrid sogna in grande puntando su un tridente inedito per le prossime stagioni: Endrick-Osimhen-Vinicius . Proprio così. Per ora solo l'ultimo è già Blancos. Ma questi sono i giorni delle idee per il futuro. Dato che Benzema a fine stagione potrebbe salutare, il club spagnolo sarebbe sulle tracce di Victor Osimhen. A completare il tridente il brasiliano del Palmeiras che il Real ha già acquistato e che tra due anni, quando diventerà maggiorenne, si unirà ai nuovi compagni. Prospettive, queste, disegnate dal portale El Nacional, che fa il punto sull'attacco dei Blancos.

Real Madrid, quanto costa Osimhen e il retroscena su Zidane

Benzema ha il contratto in scadenza e potrebbe salutare, non c'è accordo su rinnovo e gli ultimi infortuni frenano il Real a proporre cifre elevate. Da qui l'idea Osimhen anche se il portale spagnolo sa bene che la sua valutazione è di oltre cento milioni. La curiosità è che il calciatore era stato proposto già quando era al Lille da Zidane, ma il suo club non fece passi concreti. Ne approfittò il Napoli. Oggi per il bomber nigeriano serve un investimento super per strapparlo a De Laurentiis.

