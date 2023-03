"Kim, il Psg smentisce interesse sul centrale del Napoli"

Altro che Paris Saint-Germain. C'è la fila per Kim Min-Jae ma i corteggiatori sono tutti inglesi. Il Psg si tira fuori, almeno a parole, dalla lotta al difensore del Napoli. Lo rivela Sky Sports secondo cui il club parigino attraverso fonti ufficiali "avrebbe preso le distanze da alcune speculazioni" che lo vorrebbero interessato all'ex Fenerbahce. Il Psg, dunque, non parteciperà ad eventuali aste per il calciatore.

Napoli, quanti club puntano Kim: le ultime dall'Inghilterra

Kim ha una clausola variabile da 50 a 70 milioni valida solo per l'estero da 1 al 15 luglio e sono diversi i club interessati. Proprio Sky Sports fa sapere che in Premier League sono almeno tre i club a cui Kim interessa: il Manchester United, il Liverpool e il Tottenham. Il Napoli aspetta sapendo che in caso di offerte al pari della clausola dipenderà tutto dalla volontà del giocare. Kim, intanto, ha recentemente ricordato che non pensa al mercato ma è concentrato solo sul campo.