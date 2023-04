"Osimhen molto vicino al Bayern! Cifra super per la chiusura"

In Germania ne sono certi: Victor Osimhen sarà un nuovo giocatore del Bayern Monaco. A rivelarlo è Florian Plettenberg, cronista di Sky Deutschland, secondo cui c'è già stato qualche confronto tra la dirigenza bavarese e l'entourage del giocatore e altri ce ne saranno in futuro. L'affare è a buon punto, fanno sapere dalla Germania, anche se non mancano alcuni ostacoli, come la richiesta del Napoli decisamente alta per i tedeschi.