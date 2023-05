Napoli, Frattesi e non solo: ecco chi c’è nel mirino

ROMA - Piaceva un anno fa e piace ancora. Corsi e ricorsi sulla Via Emilia: il Napoli torna su Davide Frattesi. Un altro talento del Sassuolo, un anno dopo l’affare-Raspadori: l a gioielleria in vetrina al Mapei continua ad attrarre De Laurentiis esattamente come la griffe Atalanta. Sì: Giorgio Scalvini è l’uomo, cioè il ragazzo di 19 anni al centro delle idee di un futuro che, a meno di una clamorosa scelta di cuore, dovrà fare a meno di Kim. Il totem della difesa che lo United vuole portare in Premier sfruttando la clausola e versando nelle casse azzurre 58 milioni di euro. Un patrimonio da investire un po’ qua e un po’ là. Un po’ a centrocampo e un po’ in difesa. Senza trascurare il resto, per carità: il futuro dei campioni d’Italia è già cominciato.

In estate

E allora, il mercato. Un’altra giornata di chiacchierate e di rapporti, in attesa di sciogliere i nodi del ds e dell’allenatore. Fondamentali, per carità, ma tant’è. E comunque Giuntoli ha preparato il terreno e lo ha coltivato insieme con Maurizio Micheli, il responsabile dell’area scouting che continua a seminare. Tra l’altro, se vogliamo, ci sono personaggi che non hanno bisogno di presentazioni e di chissà quali referenze o valutazioni. Tipo Frattesi: lui è nel mirino da un bel po’; e anzi il Napoli ci ha già provato un annetto fa, prima e durante la questione-Raspadori. E poi ci ha riprovato a gennaio salvo poi scoprire che Davide, 23 anni e quasi due stagioni da protagonista in Serie A, a un certo punto sembrava soltanto un affare della Roma. La situazione però è cambiata, e così il club azzurro ha riallacciato i contatti con il suo entourage. «Sono concentrato sul finale di stagione con il Sassuolo: voglio finire bene. E ho promesso alla società che non avrei parlato di mercato», ha detto ieri a Bologna dopo aver ritirato il Premio Bulgarelli come migliore mezzala. Certe attenzioni in Italia e all’estero, però, non passano inosservate: «Mi fanno super piacere ma si vedrà in estate. La Premier? Mi affascina ma serve prima un altro step».

Italia e Francia

Il Napoli guarda contemporaneamente a Teun Koopmeiners, 25 anni di talento, ordine e lanci con il compasso: l’olandese dell’Atalanta è un pallino esattamente come il compagno Scalvini, jolly della difesa in lista per il dopo-Kim. Riflessioni anche sul fronte portieri: con Meret in scadenza 2024 e Gollini in prestito (con diritto di riscatto a 8 milioni ancora dalla Dea), si riflette seriamente su Guglielmo Vicario dell’Empoli (26 anni). Dalla Francia una voce: piace il fantasista del Lorient, Enzo Le Fée, 23 anni.