Napoli, l'agente di Zerbin: "Progetto valido, ma il futuro..."

Napoli, l'agente di Zerbin: "Ha avuto poche occasioni"

Di seguito le dichiarazioni del procuratore di Zerbin: "Con Giuntoli in dubbio ed il cambio allenatore dobbiamo pensare al futuro, pur non avendo dubbi sulla validità del progetto. Per Zerbin la sua prima stagione in Serie A è stata meravigliosa. Ora dovremo parlare con Rudi Garcia e con chi assumerà la direzione sportiva per scegliere il percorso migliore per continuare a crescere. Tante squadre avevano mostrato interesse già a gennaio e la scorsa estate. A Napoli ha fatto vedere ancora poco per via delle poche occasioni, ma ha un potenziale enorme. Se Garcia vorrà trattenerlo saremo felici, altrimenti troveremo una soluzione con il Napoli. Frosinone? Adesso è prematuro parlarne di altre squadre, non mi sento di fare nomi e non sarebbe corretto. Zerbin non ha nessuna ansia di lasciare il Napoli dove è sommerso dall’affetto delle persone”.