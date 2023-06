"Napoli su Touré dell'Almeria: contatti avviati due mesi fa, i dettagli"

Milan e Napoli seguono lo stesso attaccante: El Bilal Touré, anni 21, di proprietà dell'Almeria . Un giocatore che, scrivono dalla Francia, piace molto soprattutto ai rossoneri, che - secondo Rmc Sport - ha già avviato i contatti perché ha intravisto in lui un calciatore dalle grosse potenzialità. Attorno a questo giovanissimo attaccante si sta scatenando una vera e propria asta dato che anche l'Atalanta ha chiesto informazioni .

Touré, qual è la posizione del Napoli?

E il Napoli? Il club di De Laurentiis, si legge, avrebbe chiesto informazione per primo, circa due mesi fa, avviando i colloqui con l'entourage del calciatore. Il club azzurro, nei giorni caldi sul futuro di Osimhen, è dunque interessato al pari di Milan e Atalanta. La richiesta dell'Almeria in questo momento è di circa 15-20 milioni di euro per cedere la prossima estate il proprio gioiellino, autore di 7 gol nell'ultimo campionato spagnolo.