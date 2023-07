“Napoli, respinti 35 milioni per Kilman dal Wolverhampton“

NAPOLI - Il Napoli ha incassato un no. Il Wolverhampton, secondo The Athletic, ha rifiutato l'offerta da 35 milioni per Kilman, difensore centrale che sulla carta potrebbe prendere il posto di Kim, che si trasferirà al Bayern Monaco in cambio di 50 milioni di euro. Gli inglesi chiedono non meno di 40 milioni per il cartellino di Kilman, legato da un contratto fino al 2026 con opzione di rinnovo per un altro anno.