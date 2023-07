Napoli, la mossa di Rudi Garcia: come arriverà a Maxime Lopez

Perché perdere tempo per conoscere nuova gente, quando c’è un vissuto già pieno di Maxime Lopez? Centodiciannove partite insieme in quel triennio a Marsiglia, in un Velodrome tutto per loro: e poi, adesso, dovendo intervenire, che senso avrebbe andare a cercare altrove? Il passato ha un senso e Rudi Garcia, per cominciare, l’ha sintetizzato a modo suo: è uscito Ndombele, probabilmente se ne andrà anche Demme, e dunque, dovendo intervenire, è inutile guardarsi intorno: Maxime Lopez ha l’età giusta (a dicembre saranno 26 anni), sta in Italia, al Sassuolo, da tre stagioni, ha consapevolezza dei tempi del suo calcio (che sia tridente, che sia 4-2-3-1), parla la lingua in maniera fluente, non deve ambientarsi, non ha bisogno di "imparare", arriva con studi avanzati ed una preparazione tattica che ne favorirà l’inserimento, è persino disponibile. "Mi piace molto un club del Sud Italia che mi ricorda molto il Marsiglia". Cos’altro avrebbe dovuto aggiungere, per spalancarsi l’autostrada e cominciare a percorrere, almeno con la fantasia, la tratta che va da Sassuolo a Napoli e porta dritto in Champions League? E senza che ci fosse neppure bisogno di intrufolarsi tra i limpidi pensieri del centrocampista francesce, Maxime Lopez è diventato immediatamente una scelta, la prima, per aggiungere fosforo al centrocampo.