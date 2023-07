Il mercato del Napoli: De Laurentiis lavora con Garcia e gli scout

Cristiano Giuntoli è andato via, è andato alla Juve, ma il Napoli non ha inserito nell’organigramma della stagione 2023-2024 cominciata sabato - primo luglio - il nome del nuovo direttore sportivo. Casella vuota, per il momento, ma nessuna fretta burocratica: da regolamento, il club ha tempo fino al 15 settembre per indicarne uno. E dovrà farlo. Formalità a parte, in questa fase a dirigere il mercato a stretto contatto con Rudi Garcia è Aurelio De Laurentiis. Il presidente. Con lui, a gestire contatti e rapporti, gli uomini dell’area scouting: Maurizio Micheli, Leonardo Mantovani e Nico de Cobellis. Nella squadra del mercato è rimasto Giuseppe Pompilio detto Peppe, vice di Giuntoli nei suoi anni napoletani: non lo ha seguito a Torino e ha un contratto fino al 2024. Con De Laurentiis, però, è già da un po’ che lavora a stretto contatto anche Antonio Sinicropi, 35 anni il 3 agosto, ex difensore della Vigor Lamezia, compagno di Valentina De Laurentiis: era presente a Castel di Sangro, un anno fa, ed è stato uno dei quattro partecipanti alla famosa cena dell’addio di Spalletti. Ad aprile ha preso il diploma da direttore sportivo - ha fatto il corso con Kolarov e Caracciolo, tra gli altri - e il Settore Tecnico lo ha menzionato come il migliore nella prova tecnica finale.