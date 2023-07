Meret, l'agente nella sede dell'Inter: la risposta sul futuro del portiere

La porta dell'Inter è in bilico con le voci che si rincorrono sull'interesse del Manchester United per Onana. Il club nerazzurro è stato chiaro, valuta il portiere sessanta milioni di euro e adesso aspetta la prossima eventuale mossa dei Red Devils. E se Onana dovesse partire? A quel punto l'Inter lavorerebbe per l'arrivo del sostituto. Che non dovrebbe essere Alex Meret. Il Napoli ha blindato il suo portiere e la conferma arriva dalle parole del suo procuratore.