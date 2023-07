"Napoli, offerta rifiutata per Kilman: il Wolverhampton punta al rinnovo"

Il Napoli ha messo nel mirino, oltre a Le Normand, anche Max Kilman, anni 26, difensore centrale di proprietà del Wolverhampton, per sostituire il partente Kim Min-Jae, ormai ad un passo dal Bayern Monaco (in queste ore la seconda parte di visite mediche). Ma l'affare, a quanto pare, è in salita. Come scrive The Telegraph, infatti, il Wolves ha rifiutato un'offerta da 30 milioni di sterline (circa 35 milioni di euro) da parte del club di De Laurentiis e anche in caso di eventuale rilancio la volontà del club, nonostante la necessità di fare cassa con qualche cessione, sarebbe quella di resistere.