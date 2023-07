Bayern, Dreesen su Kim: "Non possiamo ancora annunciarlo"

Si attende solo l'annuncio ufficiale per il trasferimento di Kim Min-Jae dal Napoli al Bayern Monaco . Il centrale coreano ha già svolto in patria le visite mediche col club tedesco ( definite dai media locali "le più folli" del Bayern ), manca solo la comunicazione da parte della società che, in questi giorni, è impegnata anche nell'affare Kane ( qui per le ultime di mercato ) e oggi, intanto, ha presentato i due nuovi acquisti, Raphael Guerreiro e Konrad Laimer.

Bayern, le parole del nuovo CEO su Kim

Intervenuto in conferenza stampa, l'amministratore delegato del Bayern, Jan-Christian Dreesen, ha parlato proprio di Kim, elogiandolo pubblicamente, ma aggiungendo anche che "non può ancora essere ufficializzato". Dreesen non ha dato indizi temporali, si è limitato a dire: "Speriamo di poterlo annunciare nei prossimi giorni". Non ci sono comunque dubbi sul suo destino, anche Garcia lo ha "salutato" intervenuto in conferenza stampa da Dimaro.