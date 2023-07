“Lozano piace in America, sostituirebbe un altro idolo messicano”

Hirving Lozano non ha ancora certezze legate al proprio futuro. Per ora è a Dimaro, si allena col Napoli, agli ordini di Garcia, ma avendo il contratto in scadenza nel 2024 e non avendo ancora rinnovato ( accordo lontano ) non è da escludere una sua cessione. Dove? Dopo aver respinto la corte araba di alcuni club, il messicano è finito nel mirino del Los Angeles FC , club americano che gioca in MLS.

Lozano in America? Spunta l'indiscrezione

Come riportato da Fox Sports, per il Chucky sarebbe pronta un'offerta interessante per convincere De Laurentiis a lasciarlo partire subito senza aspettare la scadenza fissata a giugno 2024. L'idea sarebbe quella di sostituire Carlos Vela con Lozano, da un messicano all'altro. Una scelta non casuale.

Qual è la posizione del giocatore messicano?

E Lozano? Accetterebbe nel caso la destinazione? A commentare la notizia a Radio Punto Nuovo è stato il suo ex intermediario Alessandro Monfrecola: "Lozano in MLS? Facevo fatica a vederlo in Arabia, ma in MLS potrebbe essere diverso. In Messico è vista come una lega molto competitiva, visto che i migliori giocatori del Paese sono tutti divisi tra campionato messicano e Major League Soccer. L'offerta è anche molto ricca per il Napoli, quindi non è una pista che escluderei del tutto".