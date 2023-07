Napoli, assist di Garcia a Osimhen: "Vuole restare"

Se non è chiaro, Rudi Garcia lo ribadisce: «Osimhen vuole restare a Napoli». Un pensiero semplice espresso sabato scorso in conferenza stampa e rafforzato anche al termine della prima uscita stagionale, l’amichevole contro l’Anaune, sei a uno, utile per scrutare i primi indizi di futuro e lasciarsi convincere dalle qualità dei tanti giovani che si sono messi in mostra: «Era importante mettere minuti nelle gambe, sono contento delle prime risposte avute. Sto scoprendo un bellissimo gruppo». Il chiodo fisso dei tifosi è il destino del nigeriano - presente a bordocampo durante il test amichevole - che sembra sempre più nitido dopo le nuove dichiarazioni dell’allenatore del Napoli : «Tutti vogliamo resti con noi. Io lo voglio vedere sempre felice - ha aggiunto l’allenatore francese a fine partita - e se lui è felice farà una grande stagione».

Commento

Il Napoli comincia a correre in tutti i sensi e lo fa senza diversi big che hanno assistito da spettatori alla prima uscita stagionale in attesa del loro debutto: «Non ho voluto rischiare i Nazionali, siamo appena all’inizio del lavoro e per quella che al momento è la nostra condizione abbiamo fatto il massimo. L’aspetto fisico è il nostro parametro più importante. E sono contento - ha aggiunto Garcia - che il primo gol sia stato segnato da uno dei senatori come Politano». Proprio l’esterno, a fine partita, ha commentato sui social il debutto stagionale in Val di Sole inaugurato dal suo rigore: «Prima uscita della stagione con una maglia che è il nostro orgoglio».

Vetrina

Garcia è contento per l’entusiasmo dei giovani e per l’atmosfera percepita dopo la prima settimana di ritiro. L’amichevole contro la squadra trentina è stata vetrina per i tantissimi che sognano di convincere l’allenatore o semplicemente per esibirsi con disinvoltura prima di un nuovo prestito: «I ragazzi sono sereni e sono felici di ritrovarsi, sto parlando con tutti e sto scoprendo un bel gruppo. Il Napoli giocherà con lo scudetto sul petto, nella prossima stagione ci saranno anche dei doveri, bisognerà giocare sempre al massimo per difendere il tricolore». Con Osimhen al centro del (suo) attacco: «Lui vuole restare e noi vogliamo resti con noi».

Con Folorunsho

In attesa del mercato tra i senatori in campo dall’inizio al centro della difesa c’era Juan Jesus, schierato sul centro-sinistra accanto a Folorunsho. Come accaduto nella scorsa stagione, JJ ha preso il posto di Kim, ora al Bayern, e da leader ha spiegato: «In questa partita serviva mettere benzina nelle gambe e lo abbiamo fatto. Da una settimana lavoriamo intensamente in palestra. Era importante capire qual è la nostra condizione, siamo contenti per la vittoria e soprattutto, cosa più importante, per la prestazione. Ora continuiamo a lavorare».

Con Garcia

Il centrale brasiliano prova a tracciare un ritratto ancora parziale del nuovo allenatore: «Per ora Garcia non ci ha chiesto niente in particolare anche perché lavoriamo con due gruppi separati. Siamo appena all’inizio. Il mister vuole che gestiamo il pallone e lo smistiamo velocemente per trovare sempre nuovi spazi». L’inserimento di Osimhen e compagni, dei Nazionali arrivati in settimana, sarà un altro passettino verso la costruzione della squadra del futuro che si alimenterà delle idee del nuovo allenatore: «Con tutti gli altri - ammette Juan Jesus - la squadra prenderà sempre più forma. Nei prossimi giorni ci alleneremo al completo e vedremo a che punto saremo».