Napoli-Osimhen, conto alla rovescia per il rinnovo: cosa manca per le firme

Di nuovo lui, ancora lui, sempre Osi: 55 giorni dopo, un attimo. Quasi due mesi cancellati da due gol, i primi della sua quarta stagione con il Napoli, alla prima partita (amichevole) giocata dal primo minuto, per sessanta giri di lancetta. Victor Osimhen ha già fatto impazzire tutti soltanto apparendo sui campi di Castel di Sangro e Dimaro - letteralmente osannato a ogni apparizione -, ma sabato, quando il pallone è arrivato al centro del villaggio e Rudi lo ha rimesso al centro dell’attacco della formazione che ha sfidato l’Hatayspor dall’inizio, beh, ha chiuso gli occhi, ha liberato la mente e regalato spettacolo. A modo suo: gol, e poi ancora un altro. Due, doppietta, in cinque minuti; dal 22’ al 27’ del primo tempo . Il primo su assist di Politano, il secondo come un film già visto tante e tante volte (e uno scudetto): verticale del gemello, di Kvara, e giochetto di prestigio tra tennis e magia. Un lob, un tocco morbido e bello con la punta sotto e tanti saluti. Delicato, vero? Ma lui si sente un leone: «Hunting!!!», ha scritto in calce alle foto dei gol ai turchi postate su Instagram. Traduzione: a caccia. E di seguito l’emoji del leone - appunto - e due palloni. Due, tra l’altro, è anche il numero del suo momento: oggi comincia una settimana fondamentale per il rinnovo, il prolungamento biennale, fino al 2027, di cui Adl ha parlato la prima volta alla presentazione di Garcia anticipando un po’ al buio il futuro. Dall’epoca, poi, incontri su incontri con l’agente del centravanti, Roberto Calenda. E non è mica finita qui: ieri il manager di Osi è arrivato a Castel di Sangro per definire gli ultimi aspetti , sistemare qualcosa e chiudere. E ancora ieri, all’Aqua Montis di Rivisondoli, il quartier generale del Napoli in Abruzzo, è piombato anche Andrea Chiavelli, l’uomo dei contratti. Domenica è sempre domenica. Che attesa, quanta: lo champagne è già in ghiaccio. Offre Victor.

Rudi in attesa

E allora, smaniosi di gol e ansiosi di brindare all’annuncio. Tutto fa rima con Osi. Osimhen, Victor, il protagonista assoluto del campo e del mercato. Il frontman del Napoli, una specie di rockstar con una serie di vizi straordinariame n te amati da tutti i suoi allenatori: segna come un forsennato, gioca come un ossesso. Rudi lo ha scoperto prima ancora di allenarlo perché lo conosceva già benissimo, lo aveva visto e apprezzato in Francia e poi in Italia, e così quando è arrivato a Napoli ha messo subito in chiaro le cose: «Spero che Victor resti. Lo voglio felice». Ovvero: lui sa benissimo che dall’umore di Osi, diciamo dalla vena e dalla lena, dalla sua serenità per spiegarla ancora meglio, dipendono molte cose della stagione del Napoli. In Italia e in Champions. C’est la vie.

Grandi firme

E così, dicevamo, ieri a Castel di Sangro è arrivato Roberto Calenda, l’agente, l’unico uomo dei contratti e dei contatti di Osimhen: dopo la fine del ritiro di Dimaro sono stati superati un po’ di ostacoli ed è arrivata la svolta, e ora invece si attende la firma in calce al prolungamento con ritocco del contratto da 4,5 milioni a stagione in scadenza nel 2025. Napoli grandi firme: Victor James Osimhen, Adl e tutti gli altri. Le cose necessarie per mettere chiudere e poi annunciare l’accordo. E magari l’inizio di altri giorni favolosi. Tutto, soprattutto il futuro, fa rima con Osi.