Napoli, Lozano in Mls? Perché i Los Angeles devono fare in fretta

Bisogna fare in fretta perché il tempo stringe. C'è un motivo per cui i Los Angeles FC vorrebbero accelerare per l'arrivo di Hirving Lozano. La finestra dei trasferimenti in America chiude il 2 agosto, dunque manca pochissimo al gong. Il club dove gioca Chiellini vuole l'attaccante del Napoli per sostituire un suo connazionale, Vela.