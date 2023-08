"Napoli su Bakayoko per sostituire Lozano, già incontrati gli agenti"

Dal Belgio: "Bakayoko per sostituire Lozano", le ultime

Stavolta potrebbe toccare a Bakayoko, individuato dalla società - si legge - come possibile erede di Lozano, il cui destino è ormai segnato: il messicano ha il contratto in scadenza nel 2024, non rinnoverà, ed è in trattativa coi Los Angeles FC. Ma bisognerà fare in fretta dato che il mercato per le squadre di Mls chiuderà il 2 agosto. Intanto, idee nuove: ecco Bakayoko per la fascia destra.