Napoli, l'agente di Osimhen torna in ritiro: incontro con De Laurentiis

L'agente di Victor Osimhen , Roberto Calenda, è tornato a Rivisondoli per incontrare il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Sono giorni decisivi per definire il futuro del bomber di Garcia col rinnovo di contratto che resta argomento centrale. All'incontro, che si sta tenenedo all'Aqua Montis Resort, dove soggiorna il Napoli, sono presenti anche il ds Meluso e il capo scouting, Micheli.

Calenda era già stato a Rivisondoli: gli aggiornamenti

Calenda era stato in Abruzzo anche domenica, ma si era trattato di una toccata e fuga per incontrare solo il suo assistito. Ora il ritorno, con l'ennesimo incontro con De Laurentiis dopo quello a inizio estate e quelli durante il primo ritiro di Dimaro. Al centro delle discussioni il rinnovo di contratto dell'attaccante nigeriano nei giorni in cui dalla Francia è emersa la voce della possibile offerta choc dell'Al Hilal per il Napoli e Osimhen.