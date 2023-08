Chi è Wendel, il centrocampista che dal Brasile accostano al Napoli

Alla scoperta di Wendel: dal Brasile allo Zenit

Pur essendo un centrocampista centrale vanta numeri da "goleador" per il ruolo, è alto un metro e ottanta, è abile negli inserimenti e ha attirato l'interesse di diversi club. In carriera ha anche ricoperto il ruolo di mediano o trequartista. Cresciuto nei settori giovanili di Tigre do Brasil e poi Fluminense, Wendel si è trasferito allo Sporting Lisbona nel 2018 e dal 2020 è allo Zenit, in Russia.