Napoli, accelerata per Gabri Veiga: pronta l'offerta del club azzurro

Napoli-Gabri Veiga, quali sono le cifre?

Il Napoli ha già trovato l'intesa con Gabri Veiga che non vede l'ora di indossare la maglia azzurra per vivere un'esperienza in Italia, ma soprattutto di provare il brivido di giocare la Champions League. Sul calciatore c'è una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, con il Napoli che si avvicinerebbe a questa cifra attraverso bonus e percentuale di futura rivendita.

Quale sarà il futuro di Zielinski?

La trattativa è slegata da quella relativa alla possibile cessione di Zielinski, al quale è arrivata una offerta dall'Al-Ahli di 36 milioni fino al 2026. Cifre da capogiro, ma il centrocampista prende tempo anche e soprattutto per motivi familiari, con la moglie che starebbe spingendo per una sua permanenza all'ombra del Vesuvio.