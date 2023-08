Napoli, la fretta di Gabri Veiga e gli aspetti da risolvere

Attesa, riflessioni, accelerate, frenate. E la valigia di Gabri Veiga è ancora sul letto della sua casa di Vigo o magari a Sanxenxo, la perla galiziana della costa atlantica dove è stato immortalato domenica. Un posto cool sulla Ria di Pontevedra dove nuotare, guardare il mare, rilassarsi e attendere la telefonata giusta insieme con le coordinate aeree per il suo viaggio verso Roma. Un volo inizialmente annunciato domenica e annusato sin da venerdì, quando la storia del trasferimento al Napoli del centrocampista che arricchirà un mercato concreto di talento, gol, assist e seta pura sembrava pronta per il brindisi. Soprattutto dopo le parole di Benitez e la panchina nella partita con la Real Sociedad. E invece, nada. O meglio: non ancora. C’è qualcosa che non quadra, che va sistemata; qualche aspetto - si direbbe cavilli essenziali - emerso nella fase dello scambio dei documenti, in corso da sabato. Sia chiaro, la base è solidissima : il Napoli vuole il centrocampista, il Celta è pronto a venderlo al Napoli e Gabri vuole il Napoli. Meglio di così. L’affare tra i club sembrava definito , chiuso sulla base di 35 milioni più bonus (compresa una percentuale del 5% sulla futura rivendita), ma poi gli avvocati hanno preso in mano il pallino. I legali: vanno sistemati elementi vari - dai diritti d’immagine a una serie di questioni economiche - ma si lavora con grande fiducia. Anche perché Gabri è un talento, un gioiello di 21 anni, un’opportunità riaperta all’improvviso che guarda al presente e soprattutto al futuro. Futuro: un concetto che fa rima con Jesper Lindstrom, l’esterno danese di 23 anni dell’Eintracht che il Napoli vorrebbe prendere in questo mercato per inserirlo subito in rosa o magari a gennaio. Dipende tutto dalla cessione di Lozano. Che al momento non è al centro di grandi manovre: il Psv lo vorrebbe, lo rivorrebbe, ma l’ingaggio da 4,5 milioni è un muro altissimo.

Gabri Veiga, il puzzle da incastrare

E allora, Vigo capitale. Del mercato azzurro, certo: Gabri ha il bagaglio pronto da giorni e le visite mediche programmate a Roma, a Villa Stuart, ma il fatto è che tra sabato e domenica la trattativa s’è messa comoda a godere del weekend. Qualche intoppo, qualche aspetto relativo all’immagine e qualche altro economico da sistemare, da mettere a posto e da incastrare nel puzzle di un affare destinato a diventare il più ricco della Serie A (se entro il primo settembre non sarà superato). Il Napoli ha in mano un piccolo crack e lui ha negli occhi lo scudetto e la Champions: bella storia, vero? Ma poi succede sempre, facciamo spesso così: all’ultimo metro si rompono i lacci, vola via un tacchetto degli scarpini e magari s’inciampa. E si frena. Per poi ripartire. Stop and go: la volontà è chiudere al più presto. Anche perché Gabri è in attesa di decollare per la Capitale e poi di raggiungere la squadra a Napoli.

Napoli, la scela su Lindstrom

Diversa è la situazione di Lindstrom, seppur la sostanza sia identica a quella di Veiga: il Napoli vuole acquistarlo. E d’accordo. Il fatto, però, è che il suo arrivo è bloccato dalla cessione di Lozano, fino a luglio in ballo con la Mls, sognando la California e il Los Angeles FC, e ora al centro di uno stallo condizionato un po’ dalla sua volontà - di andare in Arabia non ha voglia - e un po’ dal suo ingaggio. Ricco quello dell’ultimo anno di contratto con il club azzurro: 4,5 milioni. Il Psv, la squadra da cui è stato acquistato nell’estate 2019, vorrebbe riportarlo a Eindhoven, ma i parametri del messicano sono ritenuti eccessivi. Fatto sta che l’idea del Napoli è quella di provare a prendere comunque Lindstrom, anche se Lozano non andrà via entro il primo settembre: ovvero, con vista su gennaio. Jesper, nel frattempo, attende come Gabri, ma rispetto allo spagnolo domenica ha giocato titolare e per 84 minuti in Bundesliga contro il Darmstadt.