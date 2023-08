Pioggia di critiche per Gabri Veiga: "Hai finito la tua carriera a 21 anni"

Il mancato trasferimento di Gabri Veiga al Napoli è stato uno degli avvenimenti di questa sessione estiva di calciomercato capace di fare più rumore nel panorama calcistico internazionale. Il centrocampista spagnolo classe 2002 ha scelto di giocare in Arabia Saudita, venendo acquistato dall'Al-Ahli. Un'operazione che non ha solo lasciato destabilizzati i tanti tifosi partenopei, in attesa di vederlo con la maglia azzurra, ma anche diversi appassionati da tutto il mondo, come dimostrano i commenti rilasciati tra i suoi ultimi post di Instagram.