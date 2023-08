Napoli, Lozano corteggiato dal Psv: tentazione Bakayoko e Lindstrom

Napoli-Eindhoven è la fascia destra degli ultimi giorni di mercato. Una corsia magari anche preferenziale per un po’, o almeno fino a quando i club non sono arrivati sul rettilineo delle richieste. La storia: il Psv ha provato ad affondare il colpo-Lozano , il grande ritorno in Olanda dopo quattro anni in azzurro, ma l’offerta confezionata dal club olandese non è stata ritenuta sufficiente da De Laurentiis. Ovvero : 10 milioni più bonus, la proposta; oltre 20 milioni la risposta , la richiesta di Adl. Ieri Barry Whelan, il manager del Chucky, è anche stato a Napoli per discutere della questione, ma poi il giocatore s’è allenato con i compagni al Maradona, in gruppo, e oggi, a meno di clamorosi colpi di scena (cioè di mercato) sarà regolarmente convocato da Garcia per la partita in programma alle 20.45 con il Sassuolo. In un solo concetto: nulla di caldo. Anzi: se le cose non cambieranno al volo, la permanenza del messicano, titolare di un contratto in scadenza a giugno 2024 e dunque a un passo dall’acquisizione dello status di parametro zero a gennaio, sarà la logica conseguenza della questione. Il Napoli, tra l’altro, ha mostrato un concreto interesse nei confronti dell’esterno belga del Psv, Johan Bakayoko , 20 anni, e a un certo punto s’è anche lavorato a uno scambio con conguaglio: la richiesta per lui, però, si aggira intorno ai 30 milioni. È complessivamente di 25 milioni, 5 per il prestito e 20 per il riscatto obbligatorio, l’offerta all’Eintracht per l’esterno danese Jesper Lindstrom , 23 anni, altro obiettivo molto concreto del club azzurro.

Demme all'Herta

Per il resto, il trasferimento di Diego Demme all’Hertha è saltato all’ultima curva: ha rifiutato. Il centrocampista tedesco, 31 anni e il contratto in scadenza nel 2024, è fuori rosa sin dalla vigilia della prima di campionato. A proposito della trasferta dello Stirpe: Gianluca Gaetano andrà a giocare in prestito secco per una stagione con il Frosinone. Affare fatto. Oggi, nel frattempo, De Laurentiis sarà a Napoli dopo un periodo di vacanza: in città, invece, è già arrivato Mamuka Jugeli, l’agente di Kvaratskhelia. Incontro per il rinnovo in vista.

Lozano e l'esterno

E allora, il dialogo con il Psv: in Olanda vorrebbero Lozano, ma l’offerta non è stata considerata sufficiente, mentre il Napoli oltre a Lindstrom ha cominciato a trattare concretamente anche per Bakayoko. Bakayoko che tra l’altro è finito pure nel mirino del Burnley, arrivato ad offrire 25 milioni per lui: proposta respinta. Un po’ com’è accaduto agli olandesi nel caso del Chucky: 10 milioni più bonus sono stati decretati insufficienti, e anzi il club azzurro ha rilanciato chiedendo il doppio. Oltre 20 milioni, per intenderci: non sarà per niente facile. Anche perché l’ingaggio di Lozano sfiora i 4,5 milioni a stagione, troppo per i parametri del Psv. Fatto sta che il Napoli vuole un esterno per garantirsi il futuro; da prendere subito o con vista su gennaio, quando magari il mercato del messicano si riaprirà anche sul fronte della Mls, nel caso in cui le ultime quarantotto ore non basteranno a trovare un accordo per la sua cessione. Seria la trattativa per Lindstrom con l’Eintracht: 25 milioni complessivi sul piatto tra prestito (5) e riscatto (20). Più o meno i costi di Bakayoko.