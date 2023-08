Napoli, dal rinnovo di Zielinski alla cessione di Gaetano: il punto sul centrocampo

Il mancato arrivo di Gabri Veiga ha stravolto i piani del Napoli . Tutto sembrava ormai pronto per una staffetta nel centrocampo azzurro: dentro lo spagnolo, via Diego Demme . Ma se da una parte il calciatore ex Celta Vigo ha deciso di scegliere l'Arabia Saudita, la cessione del tedesco all' Hertha Berlino è saltata per via di valutazioni personali sul rendimento del club. E intanto, il Napoli è pronto a salutare Gianluca Gaetano , diretto verso il Frosinone, mentre rinnoverà il contratto di Zielinski .

Napoli, Demme resta (ma fuori rosa) e Gaetano saluta. Zielinski, il rinnovo è vicino

La prima grande novità per il Napoli e i suoi centrocampisti riguarda Gaetano. Ormai è tutto definito e il calciatore azzurro passerà in prestito secco al Frosinone, per collezionare un minutaggio importante anche in Serie A. Non libererà comunque uno spazio per Demme, che resta fuori rosa nonostante il "no" all'Hertha Berlino. E il mancato arrivo di Gabri Veiga ha invece spalancato le porte per il rinnovo di Zielinski, pronto adesso al nuovo matrimonio con gli azzurri dopo il rifiuto alle offerte arabe.