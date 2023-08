Napoli, Lindstrom atterrato a Fiumicino: ora visite mediche e firma

ROMA - Jesper Lindstrom è atterrato all'aeroporto di Fiumicino ed è pronto ad abbracciare il Napoli , che nelle ultime ore ha chiuso l'accordo con l'Eintracht Francoforte per l'acquisto del 23enne fantasista danese.

Ecco Lindstrom: le curiosità sul nuovo esterno del Napoli

Lindstrom è in Italia: Garcia e il Napoli lo aspettano

Lindtrom è sbarcato poco dopo le ore 19 nella Capitale dove domani (29 agosto) a Villa Stuart si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare per il club del presidente Aurelio De Laurentiis e mettersi poi a disposizione del tecnico Rudi Garcia, per preparare insieme ai nuovi compagni la prossima sfida di campionato contro la Lazio al 'Maradona'. Ad attenderlo, come riportato da 'Calcionapoli24', c'erano il capo dell'area scouting Maurizio Micheli e i tifosi del club Napoli Ostia.

