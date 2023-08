Numeri, gol e assist: così il mago Lindstrom ha convinto il Napoli

NAPOLI - Qui non si butta niente, soprattutto dalla memoria, e tutto ciò che venne «registrato» il 15 marzo, è rimasto adagiato tra i ricordi da custodire: quando Eintracht Francoforte finì, e il Napoli già poteva permettersi di proiettarsi verso il quarto di finale di Champions League, Jesper Lindstrøm si ritrovò, inconsapevolmente, nel data-base di Castel Volturno . Per una settantina di minuti, ondeggiando ora tra le trequarti e poi sulla corsia di destra, il danesino s’era imposto con quella sua leggerezza nel palleggio, con la postura elegante e con la spavalderia che infiammò Cristiano Giuntoli, già da un po’ allertato, e lo indusse a crederci. Gli avevano detto un po’ tutto, altro ci aggiunse andando a scavare nel vissuto di Lindstrøm, e quando dovette stilare l’ultima sua lista per la spesa, al fianco di Koopmeiners e Gabri Veiga, ci finì per questi ventitreenne , dai costi ormai già inevitabilmente «esagerati».

In Danimarca, il Napoli ci era già passato, c’è stato un momento in cui sui taccuini c’era il nome di Damsgaard, pure lui un Millennials, e quello di Højlund, un altro classe 2000, però nell’ombra s’intrufolarono i dribbling di Lindstrøm, la sua sfrontata, esagerata esuberanza, soprattutto una natura ampia da poterla immaginare in questa squadra multitasking, nella quale chiunque sa fare varie cose, tutte belle e mai troppe. Lindstrøm appartiene al genere, è esterno o anche mezzala, sa stare nel tridente oppure sistemarsi tra le linee, punta e crea la superiorità e, perché non siano bollicine, sa pure segnare: dieci gol e undici assist con il Brondby per rivincere - a sedici anni di distanza - il campionato danese; e poi, cinque reti e altrettanti assist nella sua prima stagione con l’Eintracht Francoforte. L’impatto in Germania è «brutale», gli bastano nove mesi per ritrovarsi eletto «rookie of the year», il miglior debuttante, che intanto è diventata una straordinaria plusvalenza: i sette milioni investiti dall’Eintracht crescono e si moltiplicano, perché l’Europa League vinta nel 2022 ha un peso e dà una visibilità, come i suoi quattordici gol e quattordici assist in appena ottanta partite, tra Bundesliga e tour Continentale. Prossima tappa, stadio «Diego Armando Maradona»: con i (suoi) piedi buoni è assai più facile passeggiarci.

