Perché i tifosi del Napoli stanno cercando Soumaré sul web

La ricerca del centrocampista sul web e l'annuncio di Garcia

Le dinamiche di mercato potrebbero aver convinto i tifosi dell'arrivo in extremis di un altro centrocampista ma, come annunciato da Garcia in conferenza, in entrata non ci saranno più movimenti per il Napoli. L'ultimo colpo sarà dunque Lindstrom che con la Lazio partirà dalla panchina. Soumaré, seguito in passato dalla dirigenza azzurra, potrebbe comunque lasciare il Leicester, ma non per trasferirsi al Napoli.