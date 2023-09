Natan, l'intermediario svela: "Così è nata l'operazione col Napoli"

Natan studia l'italiano e i verbi della fase difensiva in attesa dell'esordio ufficiale al centro della difesa. Il Napoli lo ha scelto come erede di Kim, il brasiliano è arrivato a fine luglio e ancora aspetta il suo momento. L'intermediario dell'operazione, Lodovico Spinosi, ha raccontato nel dettaglio com'è nato l'affare tra i due club, il Napoli e il Bragantino: "Micheli conosceva Natan da tanto, è stato coraggioso a puntarci nella stagione in cui ha fatto meno bene".