"Napoli, emissari in Turchia per Fenerbahce-Hatayspor: nel mirino quattro calciatori"

Il Napoli esplora di nuovo la Turchia . Dopo aver chiuso negli ultimi anni gli acquisti di Elmas e Kim Min-Jae dal Fenerbahce , il club di De Laurentiis ci riprova. Il portale Sozcu fa sapere che per la gara di domani contro l'Hatayspor, emissari azzurri saranno presenti allo stadio per seguire tre calciatori della squadra di Istanbul ma anche un talento della squadra avversaria.

Quali sono i calciatori seguiti dal Napoli?

Il primo giocatore nel mirino del Napoli secondo la stampa turca è Ferdi Kadioglu, terzino sinistro olandese di anni 24, il cui contratto è in scadenza nel 2026. Poi nel mirino ci sarebbe Bright Osayi-Samuel, terzino destro nigeriano di anni 25. Il gioiello del Fenerbahce è il trequartista polacco Sebastian Szymanski, classe 1999, giocatore di grande valore appena prelevato dal Feyenoord che il club turco punta a valorizzare e a cedere per ricavare una grossa cifra. Ma, trovandosi in Turchia, il Napoli - si legge - seguirà anche la prova di Fisayo Dele-Bashiru, anni 22, centrocampista nigeriano dell'Hatayspor.