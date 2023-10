Union, l'annuncio dell'agente: "Napoli? Sicuramente si trasferirà in Italia"

Il Napoli che si prepara a volare per Berlino domani sfiderà tra gli altri Danilho Doekhi, difensore olandese di anni 25. Uno dei giocatori di maggior interesse come confermato dal suo agente, Seraino Dalgliesh, in riferimento al futuro: "In futuro potrà giocare in Italia, gli piacerebbe. Il prossimo trasferimento potrebbe essere in Italia, ma anche in Inghilterra, in Germania, vedremo, ma sicuramente in carriera giocherà in Italia”.