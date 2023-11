"Osimhen, il Chelsea lo vuole subito. Svelata la risposta del giocatore"

Il Chelsea vuole Victor Osimhen e il calciatore, contratto col Napoli in scadenza nel 2025, gradirebbe la destinazione inglese. A scriverlo è Telegraph che racconta nel dettaglio la volontà del club inglese di provarci seriamente per il bomber del Napoli. Nonostante Jackson, Nkunku e Broja, infatti, Pochettino vorrebbe un altro attaccante, un big, uno come Osimhen, obiettivo già per gennaio nonostante le difficoltà legate alla trattativa.