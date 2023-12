"Chelsea, si pensa a cessione choc per avere subito Osimhen"

Assalto del Chelsea per Victor Osimhen. Da tempo i Blues sono alla ricerca di una punta nonostante le spese estive e i tanti centravanti presenti in rosa. Il primo nome sulla lista di Pochettino è l'attaccante del Napoli , idea per gennaio seppur costosa. Osimhen sta vivendo un momento magico con la conquista anche del Pallone d'Oro Africano . L'alternativa è Ivan Toney, 27 anni, bomber del Brentford.

Chelsea, la strategia a gennaio per un bomber

Ma il club inglese prima di acquistare deve vendere per rispettare il tetto di spesa imposto dal campionato inglese. Secondo il Daily Mail si pensa ad un addio a sorpresa: quello di Conor Gallagher, che piace molto al Tottenham. Il centrocampista inglese non ha ancora rinnovato, ha il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe essere il giocatore sacrificabile pur di avere disponibilità economiche per una punta. Per Osimhen, la priorità. Oppure per Toney.