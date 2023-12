Napoli, Samardzic si avvicina: ecco la strategia di De Laurentiis

Samardzic con i soldi di Elmas : era un’equazione probabile, è diventata una realtà. Il Napoli ha ricominciato il puzzle per la stellina dell’Udinese: Elif è stato già ceduto al Lipsia, Zielinski acquisirà lunedì lo status di svincolato - con l’Inter in agguato da tempo per piazzare il colpo a zero in assenza di accordo per il rinnovo -, e così De Laurentiis ha riaperto con la famiglia Pozzo la vecchia pista già ricamata nel recente passato nel nome dei vecchi tempi di tanti affari e della consolidata amicizia. Contatto diretto tra presidenti, tra proprietari, e via: 20 milioni più cinque di bonus per averlo subito, colmare il vuoto creato da Elmas e anticipare il problema che creerebbe (creerà) l’addio di Zielinski a fine stagione. Il mercato è cominciato. È la rivoluzione d’inverno.

Samardzic e l'estate bollente

Samardzic era un pallino dell’ex ds Giuntoli: lo aveva segnalato da una vita, ci aveva già provato un paio d’estati fa e anche lo scorso inverno in vista del futuro, ma poi le cose sono andate diversamente e il raffinato centrocampista che fa tutto (e bene) con il sinistro ha preso la strada dell’Inter. Ad agosto sembrava un acquisto già fatto: prestito oneroso intorno ai 4 milioni di euro, obbligo di riscatto fissato a 16 milioni e altri 2 milioni di bonus eventuali. Visite mediche effettuate, ci siamo. Anzi, no: Mladen Samardzic, il padre del giocatore, cambia agente sul fotofinish, chiede di ridiscutere certi termini già pattuiti con il club e l’affare svanisce in uno schiocco di dita. Lazar resta a Udine e colleziona 2 gol e 2 assist in 16 presenze. Brilla meno, questo sì, ma il Napoli si ricorda comunque di lui.

Samardzic al Napoli: le cifre

Mettiamola così: Adl non l’aveva mai dimenticato. E così ha ricominciato a dialogare con la famiglia Pozzo, forte anche del piccolo patrimonio ricavato dalla cessione di Elmas al Lipsia (ufficiale ieri, dal 1° gennaio): 20 milioni di base fissa e 5 di bonus. Più o meno la cifra di cui il presidente del Napoli e quello dell’Udinese stanno ragionando in ottica Samardzic. Talento puro, mezzala più incline alla fase offensiva con un sinistro potente e preciso, l’assist in dotazione. Visione e passo, magari non ancora esperto di fase difensiva ma tatticamente la crescita è la conseguenza dell’esperienza e del lavoro. E lui, dicevamo, ha 21 anni; 22 il 24 febbraio, per la precisione.

Gli eredi di Hamsik

De Laurentiis e i Pozzo, Giampaolo e Gino, hanno confezionato affari in serie sin dall’ingresso di Aurelio nel calcio: dal Pampa Sosa a Zielinski stesso, l’uomo che in qualche modo sta per allargare il buco di Elmas fino a farlo diventare una voragine: il suo contratto scadrà a giugno, da lunedì è un parametro zero e con il Napoli non c’è accordo per rinnovare. Con Samardzic, insomma, dovrebbe (potrebbe) accadere quello che già era accaduto con Zielo ai tempi dell’addio di Hamsik: una successione annunciata, quasi una conseguenza tecnico-tattica. Una questione di eredi. O giù di lì.

Samardzic e l'ultima parola

Una volta raggiunto l’accordo tra club, l’ultima parola spetterà a Lazar e al suo entourage: in virtù dei rapporti, se vogliono, Napoli e Udinese possono metterci anche un giorno oppure un attimo a trovare la quadra, ma è il giocatore a dover trattare e poi scegliere: non è un mistero che piaccia a tanti, Juve compresa. Ma il Napoli ha lanciato la volata: partenza sprint. Con i saluti di Elmas.