D'Ambrosio rifiuta il Napoli? La risposta della moglie Enza è durissima

In diverse sessioni di calciomercato, il nome di Danilo D'Ambrosio è stato accostato al Napoli. L'ex Inter è sempre rimasto particolarmente legato alla sua città d'origine, ma il trasferimento non si è mai concretizzato. Su Facebook sono circolati degli articoli su questo argomento che non sono stati graditi dalla moglie Enza, anche lei napoletana.